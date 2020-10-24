«Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче», — предупредил он.

По прогнозу Чепурнова, вирусная активность продлится до апреля 2021 года. При этом ситуация развивается ожидаемо.

Чепурнов напомнил, что для снижения распространения коронавируса необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Летом многие расслабились и устали, поскольку показалось, что «все не так страшно», отметило ИА Nation News.

Ранее коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до рекордной отметки с августа — до 0,95. В целом по стране он опустился с 1,07 до 1,05. Помимо столицы, заметное снижение коэффициента показали Ханты-Мансийский автономный округ и Ростовская область.

Тем не менее стоит обходить некоторые места в городе: общественный транспорт, магазины, торговые центры, ночные клубы, кинотеатры и театры. Наибольшая вероятность заразиться коронавирусом существует в замкнутых помещениях с плохой вентиляцией. Особенно опасными эти места становятся, если человек находится там долго.