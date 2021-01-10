Больные с тяжелой формой ковида больше подвержены риску появления дисфункции мозга, чем больные другими респираторными заболеваниями. К такому выводу пришли ученые Вандербильтского исследовательского университета, работавшие совместно с испанскими медиками.

Дисфункция мозга наблюдается у тысяч пациентов больниц по всему миру. Недуг может проявляться по-разному: от дезориентации до полной потери сознания. Ученые изучили признаки дисфункции мозга у более чем двух тысяч человек, переболевших ковидом в тяжелой форме.

В среднем пациенты страдали от дисфункции по 12 дней. При этом у 82% людей коматозное состояние продолжалось около 10 дней, пишет портал EurekAlert!. Половина участников исследования три дня страдала от дезориентации.

«Эти показатели в два раза выше, чем среди нековидных больных отделения интенсивной терапии», — отметила исследователь университета Бренда Пан.

Кроме того, специалистам удалось выяснить, что те, кто общался со своими родными даже через соцсети, были на 30% меньше подвержены риску развития дисфункции мозга. Также ученые подчеркнули, что дисфункция могла быть вызвана тем, что пациенты не осознавали смертельной опасности коронавируса.