Коронавирус повлиял на среднюю продолжительность жизни людей

Средняя продолжительность жизни людей из-за коронавируса сокращается на полтора-два года. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, сообщило РИА «Новости».

Ковид — системное заболевание, которое можно подхватить больше одного раза.

«Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращает нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно», — заметила биолог.

По ее словам, сейчас снижается средняя продолжительность жизни человека как вида. По статистике, в развитых странах ее продолжительность в среднем сократилась на полтора-два года из-за коронавируса.

Такой вывод можно сделать исходя из статистики США, отметила «Газета.ru». Баранова предположила, что в России информация по сокращению продолжительности жизни не будет значительно отличаться.

Ранее российский ученый допустил появление штаммов коронавируса, которым проиграют разработанные вакцины. Такое развитие событий возможно из-за низких темпов вакцинации в странах третьего мира.