Коронавирус появился и на «краю света»

В администрации острова Шпицберген заявили, что зафиксировали на архипелаге первый случай заражения коронавирусом. Об этом пресс-служба администрации сообщила «Российской газете».

Первым COVID-19 на «краю света» заболел моряк с российского судна, которое стояло на рейде около острова Медвежий. Мужчину отвезли в больницу на вертолете, его отправили в город Лонгйирбюэн — это самый большой населенный пункт на архипелаге. Впрочем, находился мореплаватель там недолго — через 13 часов его уже перевели на материковую часть, в Норвегию.

Врачи, водители и все остальные, кто контактировал с заболевшим, использовали необходимые средства защиты. Поэтому специалисты и власти посчитали, что высокой угрозы распространения коронавируса на Шпицбергене быть не должно. Однако врачи отметили, что на том судне, на котором находился моряк, остальные члены команды вполне могут быть заражены.

До этого момента на архипелаге не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, а всем желающим норвежские власти обеспечили возможность вакцинироваться.