Коронавирус подтвердился у артистов Большого и Мариинского театров

Собеседники издания уточнили, что у нескольких человек из балетной труппы анализы на коронавирус оказались положительными.

Издание «Невские новости» уточнило, что эту информацию подтвердил директор Юрий Фатеев. В театре отменили уроки занятых в оркестровой репетиции постановок «Кармен-сюита» и «Юноша и смерть». Также на неопределенный срок отменили репетиции сольных выступлений.

В Большом театре коронавирус подтвердился у одной артистки. Но по предписанию Роспотребнадзора на карантин отправили 59 человек. Сам театр пока закрыт, но там шли репетиции.

В пресс-службе Большого РБК подтвердили, что одна артистка заболела. Но чем именно, не уточнили. Также там подтвердили, что все, кто с ней постоянно контактировал, после сдачи анализов отправились на домашний карантин.

Театрам Москвы разрешили открыться с 1 августа. Но не все согласились это сделать. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин ранее заявил, что зрителей не ждут раньше 15 сентября.

В Санкт-Петербурге театры откроются не раньше осени. Губернатор города Александр Беглов поручил разработать комплекс мер, чтобы обеспечить санитарную безопасность зрителей.