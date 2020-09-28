facebook_pixel
    28 сентября 2020, 10:57

    Коронавирус побил месячный рекорд в ХМАО

    Анастасия Кременчугская

    Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в ХМАО. За последние сутки еще 151 человек заразился COVID-19. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Такое количество пациентов последний раз было зафиксировано в начале августа.

    Отмечается, что у 111 человек были признаки ОРВИ, у 26 — пневмония, у 14 пациентов болезнь протекает бессимптомно. Больше всего новых случаев выявлено в Сургуте и Ханты-Мансийске.

    У 41 пациента состояние оценивается как тяжелое, 28 подключены к аппаратам ИВЛ.

    Новости SMI.FM