Коронавирус побил месячный рекорд в ХМАО

Такое количество пациентов последний раз было зафиксировано в начале августа.

Отмечается, что у 111 человек были признаки ОРВИ, у 26 — пневмония, у 14 пациентов болезнь протекает бессимптомно. Больше всего новых случаев выявлено в Сургуте и Ханты-Мансийске.

У 41 пациента состояние оценивается как тяжелое, 28 подключены к аппаратам ИВЛ.