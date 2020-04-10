По словам публициста, на данный момент уже можно сравнивать COVID-19 с другими болезнями. Многие люди говорят, что показатели смертности от того же гриппа гораздо выше коронавирусных значений. Эти две болезни похожи. Они опасны не сами по себе, а осложнениями, которые возникают в ослабленном организме.

Вассерман сравнил распространение коронавируса с «испанкой».

«„Испанка“ отличалась тем, что напрямую поражала легкие, а не просто вызывала осложнения существующих легочных заболеваний. И в этом смысле прогнозы печальные, поскольку от „испанки“ погибли примерно 50 миллионов человек. Это был полнейший кошмар, но сейчас у нас, конечно, значительно больше средств, чтобы противодействовать болезни», — пояснил журналист.