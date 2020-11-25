Коронавирус оказался способен превращаться в пленку на поверхностях

Ученые провели исследования и выяснили, что на поверхностях коронавирус может оставаться активным в течение нескольких дней. В этом ему помогает превращение в микроскопическую пленку, выяснили сотрудники Индийского технологического института Бомбея.

Результаты работы ученых опубликовал журнал Physics of Fluids. Согласно исследованию, всего за пару минут более 99,9% жидкости из респираторных выделений испаряется. При этом на поверхностях появляется микроскопическая пленка, в которой вирус способен выжить.

Пленка полностью исчезает в течение разного времени в зависимости от материала, из которого сделана та или иная поверхность. На нержавеющей стали и меди вирус может сохраняться до 24 и 16 часов соответственно. Если поверхность изготовлена из полипропилена, то живучесть частиц может достигать 150 часов.

«Самым большим сюрпризом оказалось то, на высыхание этой микроскопической пленки уходят часы. Это свидетельствует о том, что <…> медленно испаряющаяся нанометрическая пленка обеспечивает среду, необходимую для выживания коронавируса», — пояснил профессор Раджниш Бхардвадж.

По словам ученых, результаты их работы подчеркивают важность регулярной обработки поверхностей. Дезинфекцию необходимо проводить для профилактики распространения коронавируса.