Коронавирус оказался способен поразить мозг

Заражение коронавирусом может вызвать не только тяжелую форму пневмонии, но и привести к поражению мозга и центральной нервной системы. Об этом сказано в рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.

«Установлено, что диссеминация (распространение — прим. ред.) SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга», — сказано в документе.

Кроме того, инфицирование может стать причиной поражения центральной нервной системы. Об этом может говорить снижение обоняния на ранней стадии болезни. Также вирус вызывает отек слизистой оболочки носоглотки.

В министерстве отметили, что многие аспекты патогенеза коронавируса требуют продолжения исследований и комплексного изучения. Инфекция попадет в организм через желудок, кишечник и эпителий верхних дыхательных путей. Ранее ученые выяснили, что коронавирус сказывается не только на работе легких, но и других органов. Инфекция бьет по сердцу, почкам и так далее.

В Минздраве рассказали, что COVID-19 можно лечить «Хлорохином», «Гидроксихлорохином», препаратами интерферонов. «Лопинавир» нужно использовать вместе с «Ритонавиром», «Азитромицин» — с «Гидроксилорохином».