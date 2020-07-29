Коронавирус оказался неспособен размножаться в водоемах

Коронавирус не может размножаться в пресной и соленой воде, а кроме того, погибает при высоких температурах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием Владимира Путина.

Попова добавила, что исследования COVID-19 проводили специалисты научного центра «Вектор». Трансляцию совещания провел телеканал «Россия 24».

«В „Векторе“ были проведены исследования по определению жизнеспособности вируса в образцах воды. Это было очень важно перед курортным сезоном. И мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается. Но вместе с тем может сохраняться. И наш плотный мониторинг — сегодня это около 800 исследований — показывает, что пока таких рисков нет. И также было показано, что вирус не устойчив к воздействию температур. Кипячение убивает его мгновенно, как и другие вирусы», — пояснила Анна Попова.

Также на совещании выступил мэр Москвы Сергей Собянин, который заявил о продлении запрета на проведение массовых мероприятий в столице до конца августа.