Коронавирус обвинили в проблемах с мелкой моторикой

Влияние коронавируса на сосудистую систему чревато нарушением мелкой моторики у перенесших COVID-19 пациентов. Изменения в большинстве случаев обратимы.

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев в беседе с Ura.Ru назвал такие проблемы небольшим неврологическим расстройством.

«Нарушение мелкой моторки при COVID-19 <…> связано может быть с поражением сосудов, в частности, мелких сосудов мозга», — заметил он.

Скулачев подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев нарушения обратимы. Симптомы пройдут, если человек будет придерживаться здорового образа жизни.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев связал нарушение мелкой моторики после ковида с поражением центральной нервной системы. У проблемы, предположил он, те же самые корни, что и у других возникающих при COVID-19 расстройствах.

В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться против коронавируса, поскольку прививка может быть эффективной против «длинного ковида». Сколько именно необходимо бустерных доз для полной защиты от SARS-CoV-2, точно неизвестно.