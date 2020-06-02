Коронавирус обнаружили у депутата Заксобрания Красноярского края

Имя депутата, заразившегося коронавирусной инфекцией, не называется. Сайт «Аргументы и факты» написал, что чиновника госпитализировали.

На данный момент в Заксобрании проверяют остальных депутатов на наличие коронавируса. А также проводятся другие необходимые мероприятия.

Предстоящая сессия пройдет в режиме онлайн, для СМИ будет доступна видеозапись заседания.