    02 июня 2020, 10:15

    Коронавирус обнаружили у депутата Заксобрания Красноярского края

    Анастасия Кременчугская

    Положительный результат на коронавирус получил депутат Заксобрания Красноярского края. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на на пресс-службу органа.

    Имя депутата, заразившегося коронавирусной инфекцией, не называется. Сайт «Аргументы и факты» написал, что чиновника госпитализировали.

    На данный момент в Заксобрании проверяют остальных депутатов на наличие коронавируса. А также проводятся другие необходимые мероприятия.

    Предстоящая сессия пройдет в режиме онлайн, для СМИ будет доступна видеозапись заседания.