Коронавирус обнаружили у депутата Заксобрания Красноярского края
Положительный результат на коронавирус получил депутат Заксобрания Красноярского края. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на на пресс-службу органа.
Имя депутата, заразившегося коронавирусной инфекцией, не называется. Сайт «Аргументы и факты» написал, что чиновника госпитализировали.
На данный момент в Заксобрании проверяют остальных депутатов на наличие коронавируса. А также проводятся другие необходимые мероприятия.
Предстоящая сессия пройдет в режиме онлайн, для СМИ будет доступна видеозапись заседания.