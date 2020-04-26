Коронавирус нашли у 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге

Около 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом. Однако тесты на инфекцию сделали еще не всему персоналу медицинского заведения.

Об этом пресс-служба больницы сообщила «Фонтанке». Там сообщили, что диагноз подтвердился у порядка 50 сотрудников медицинского учреждения.

Дело в том, что у нас есть определенные пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара. И единовременно не может взять анализы у всех двух тысяч сотрудников Мариинская больница.

Однако в пресс-службе отметили, что основную массу людей уже протестировали на коронавирус. Точное количество пациентов они не могут назвать, потому что в Мариинскую больницу привозили людей из других стационаров — у многих из них не брали анализы на SARS-CoV-2.

В пресс-службе также рассказали, что больница начала принимать пациентов с коронавирусом на сутки раньше запланированного срока. Изначально они должны были начать это делать 27 апреля, однако открыли прием уже сегодня, в полночь. Собеседник издания уточнил, что сейчас стационар Мариинской клиники полностью зачищен — всех пациентов без коронавирусной инфекции перевели в другие стационары.

По информации на 26 апреля, в Санкт-Петербурге зафиксировали 3077 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки количество пациентов выросло на 151 человека. За все время пандемии в городе скончались 27 заболевших COVID-19, еще 489 человек выздоровели.