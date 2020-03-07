Коронавирус начал переходить в скрытый режим. Стоит бояться?

Китайские ученые заметили, что симптомы коронавируса стали меньше проявляться у пациентов. Оказывается, инфекция формирует скрытые формы. То же самое происходит при заболевании гриппом.

«Дело все в том, что по первопутку заболевали наиболее чувствительные к нему люди, а сейчас болеют люди более устойчивые. Формируются скрытые формы инфекционного процесса. Вирус формирует главным образом скрытую форму инфекционного процесса, а болезнь — это вообще исключение из правил», — объяснил «360» главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

По словам специалиста, все люди «нафаршированы» вирусами. Например, в организме может быть скрытая форма герпетической инфекции. Или же те, кто переболел корью, уже не будут ей болеть, потому что вирусы сохраняются в организме. Такие скрытые формы обоюдовыгодны. Люди приобретают так называемый нестерильный иммунитет, а вирусы сохраняются как вид.

Если вирус будет у всех вызывать смертельную инфекцию — он будет рубить сук, на котором он сидит. Он же не может без клетки жить — это клеточный паразит. Если он будет это клетку разрушать вдрызг, то он сам закончится. Он не будет сохраняться как вид Виктор Зуев главный научный сотрудник центра имени Гамалеи.

При этом заразиться можно не только от больного человека, но и от его носителя, который передает заболевание.

«Мы с вами носим в себе вирус кори, но мы его не выделяем, поэтому вокруг никто не заражается», — отметил врач.

В качестве примера он привел эпидемию гриппа, которая сейчас началась в России. Это заболевание появляется дважды в году: поздней осенью и ранней весной.

«А вы не задавались вопросом, куда он девается в межэпидемический период? Мы продолжаем его носить. Он формирует скрытую форму инфекционного процесса. Мы этим занимались, и в нашей лаборатории это было доказано давным-давно», — сказал Зуев.

Грипп снова появляется, когда наступает опасное время года и снижается иммунитет, поэтому необходимо заботиться о своем состоянии.

«Надо, чтобы в тепле были ноги, чтобы вы были сыты, а главное, чтобы у вас было хорошее настроение — это очень важно», — заключил врач.

Как выяснили китайские специалисты, коронавирус может на протяжении очень длительного времени не проявлять себя в организме. Они сделали такой вывод, сравнив симптомы пациентов, которые поступили в начале эпидемии и не так давно. У первых симптомы были ярко выражены, а у других были более скрытыми.