Одним из долгосрочным последствий заболевания COVID-19 стало нарушение сна. Этот симптом наблюдался и через сто дней после выздоровления.

Пока исследователи Парижского университета не нашли объяснения таким последствиям, пишет портал ToDay News Ufa. Однако они предполагают, что нарушение сна может быть связано с переутомляемостью мозга. Она же вызывает проблемы с памятью, на которые также жаловались люди, перенесшие коронавирусную инфекцию.

«У многих появляются рассеянность и одышка. Многие даже жаловались на выпадение волос», — сообщается в исследовании.

Авторы отмечают, что чем больше людей выписываются из больниц, тем больше разных неожиданных последствий заболевания появляется. Они снижают иммунитет пациентов и значительно ухудшают общее самочувствие людей.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что в Москве от COVID-19 вылечились еще 1143 пациента. Количество выписок из больниц продолжает расти, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, всего в столице от коронавирусной инфекции избавились почти 229 тысяч человек.