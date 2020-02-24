    24 февраля 2020, 19:37

    Коронавирус может стать пандемией — ВОЗ

    Алексей Сахаров

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесу предрек новому коронавирусу глобальное распространение. Заболевание может стать пандемией, но пока это эпидемия.

    «Использование определения „пандемия“ не отвечает фактам», — отметил глава ВОЗ.

    Гебрейесу добавил, что пока что речь идет об «эпидемии в различных частях мира», сообщил ТАСС. Однако, по словам главы ВОЗ, вспышка заболевания «имеет потенциал пандемии».

    Китайские власти в понедельник, 24 февраля объявили, что в КНР испытывают новую вакцину от заболевания. Китайские ученые разработали вакцину, которая предварительно показала эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

    «Нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки», — отметил дипломат.

    По оценкам специалистов, тестировать на людях вакцину начнут в течение нескольких ближайших недель. После этого можно будет говорить о ее эффективности и запускать в массовое производство. Пока что лекарство проверяют на животных.