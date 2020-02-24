Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесу предрек новому коронавирусу глобальное распространение. Заболевание может стать пандемией, но пока это эпидемия.

«Использование определения „пандемия“ не отвечает фактам», — отметил глава ВОЗ.

Гебрейесу добавил, что пока что речь идет об «эпидемии в различных частях мира», сообщил ТАСС. Однако, по словам главы ВОЗ, вспышка заболевания «имеет потенциал пандемии».

Китайские власти в понедельник, 24 февраля объявили, что в КНР испытывают новую вакцину от заболевания. Китайские ученые разработали вакцину, которая предварительно показала эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки», — отметил дипломат.

По оценкам специалистов, тестировать на людях вакцину начнут в течение нескольких ближайших недель. После этого можно будет говорить о ее эффективности и запускать в массовое производство. Пока что лекарство проверяют на животных.