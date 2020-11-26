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    26 ноября 2020, 08:56

    Коронавирус может размножаться в нервных клетках — инфекционист

    Андрей Иванов

    2019-nCoV может размножаться в клетках нервной системы, однако утверждать это пока рано. Сейчас вирус в большинстве случаев поражает легкие. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.
    Коронавирус может размножаться в нервных клетках — инфекционист

    «Все коронавирусы могут размножаться в различных клетках. Это клетки дыхательной системы, это эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта и нервные клетки. То есть, теоретически нельзя исключать, что вирус SARS-CoV-2 может размножаться в клетках нервной системы. Является ли данный симптом существенным — я, честно говоря, в определенных сомнениях», — заявил Вознесенский.

    Так инфекционист прокомментировал сообщение СМИ об открытии американских ученых: исследователи пришли к выводу, что коронавирус способен манипулировать сознанием людей до проявления симптомов заражения.

    Вознесенский подчеркнул, что делать окончательные выводы вопросы пока рано. В основном коронавирус поражает клетки легких.

    Исследователи в Бразилии установили, что новый вирус убивает нейроны в коре головного мозга, что может привести к болезни Альцгеймера и даже шизофрении.