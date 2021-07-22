Попадая в организм коронавирус может включить механизмы преждевременного старения. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно вести здоровый образ жизни, предупредил невролог Эркин Шамсиев.

«К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение», — привело слова врача РИА «Новости».

Невролог пояснил, что преждевременное старение при ковиде связано как с нервным истощением на фоне стресса, так и с естественным влиянием вируса на организм. Он отметил, что после выздоровления необходимо заняться укреплением иммунитета.

«Необходимо заниматься плаванием, спортом, фитнесом, правильно питаться, избавляться от лишнего веса, бывать больше на свежем воздухе, отказаться от сигарет и алкоголя; если человек страдает авитаминозом, больше есть овощей и фруктов», — перечислил Шамсиев.

Он добавил, что все эти пункты входят в понятие улучшения качества жизни. Если придерживаться правил, то можно предотвратить запуск процесса преждевременного старения.