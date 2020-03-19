Коронавирус может отсрочить лечение девочки из ХМАО, для которой собрали 168 млн рублей

«Мы отслеживаем ситуацию. Вы видите, что многие страны вводят ограничительные меры по въезду. В том числе, идет жесткая визовая политика. Юристы по этому поводу работают», — рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Югры Владислав Нигматулин.

Мама девочки Людмила Сырцева рассказала ИА Ura.ru, что о сложностях с выездом на операцию в США ничего не знала. Родители малышки подали документы на медицинскую визу.

«На ее оформление уйдет до двух недель. Что-то слышала о том, что границы закрыты. Но, насколько мне известно, это касается туристов, иностранцев, тех, кто отправляется туда в деловую поездку. По медицинским показателям, насколько мне известно, выезжать можно» — рассказала Людмила.

Ранее на лечение Юлианы удалось собрать 168 миллионов рублей.