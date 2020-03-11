Заболевание коронавирусом может из активной формы переходить в хроническую. Такую гипотезу выдвинули ученые, проанализировав случаи повторного заражения. Если человек заразился снова, значит, вирус остался в организме.

Если иммунная система не в состоянии взять вирус под свой полный контроль, он может жить в организме в спящей, латентной форме. К тому же штамм вируса мутирует с пугающей стремительностью, такой, что люди не успевают вырабатывать антитела, ему противостоящие. В итоге заболевают снова. Как правило, иммунная система полностью уничтожает попавший в организм вирус. Если происходит повторное заражение, значит, в теле еще что-то осталось.

«Один из вариантов объяснения повторного заражения таков: у пациентов наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую, при которой возможно колебание количества вирусных частиц в организме. Вирус может возвращаться», — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Его слова привела газета «Известия».

Ученые отметили, что нужно учитывать и несовершенство тест-систем. Если вирус в анализах то находят, то нет, а потом он снова появляется, значит, налицо техническая ошибка или сбой, а не поведение штамма. За короткое время иммунитет, выработанный организмом, ослабнуть не может, чтобы позволить повторное заражение, рассказал доцент Сколтеха Георгий Базыкин.

«Считалось, что произошло повторное заражение, когда присутствие вируса у пациента сначала определялось тестом, потом нет, а через несколько дней его выявляли вновь. Но чувствительность тестов не стопроцентная», — объяснил ученый.

Гипотезу об ошибках тест-систем поддержала и зав. кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова. По ее словам, не исключен вариант и перехода вируса в хроническую форму.

К полудню 11 марта в мире зарегистрированы 119 239 случаев заболевания COVID-19. Умерли в результате болезни 4 285 человек, вылечились 65 779. Больше всех заболевших — в Китае.