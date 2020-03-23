«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач рассказал о принципе заражения COVID-19

«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки. Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. „Корона“ вируса служит для атаки на клетки путём подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками „короны“», — объяснил Бессараб.

Из-за этого иммунной системе человека сложно распознать вирус. Именно так инфекция и начинает разрушать организм. Врач отметил, что наиболее опасно повреждение системы органов дыхания.

Тимур Бессараб также рассказал, чем вирусная инфекция отличается от бактериальной.

«Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной? Прежде всего обратите внимание на то, есть ли у вас болезненные ощущения в носоглотке, как изменяется температура тела. Если горло сильно болит, першит, резкого повышения температуры нет — значит, вы имеете дело с бактериальным заражением. А вот высокая температура тела (выше 39 °С) без признаков четкой локализации боли — факт встречи с вирусами. Это два основных признака, по которым можно отличить природу возбудителей», — пояснил специалист.

Вирусная инфекция отмечается выраженной общей интоксикацией. Например, боль за глазными яблоками, боль в мышцах во время движения. При вирусной инфекции выделения из верхних дыхательных путей прозрачные, при бактериальной — желто-зеленые. Также стоит обратить внимание на сухой кашель.