Коронавирус диагностирован у 9 тысяч россиян

Коронавирус за последние сутки был диагностирован у 9195 россиян. Госпитализированы 3017 человек, что на 12,8% меньше, чем во вторник, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

В связи с выздоровлением были выписаны 16 200 человек, или на 3,4% меньше по сравнению с 19 апреля, а 223 человека умерли. Данные действительны на 11:00 20 апреля.

В Москве было выявлено 749 вновь заболевших, госпитализированы 159 человек, а 728 — пошли на поправку. От ковида погибли 19 человек. В Подмосковье 281 человек заболел, 133 были госпитализированы, 285 выписаны и пятеро скончались. В Московской области за все время пандемии сделали 17 045 911 тестов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что новых видов коронавируса в России не зафиксировано, сейчас чаще всего диагностируется «стелс-омикрон». Инфекционист Светлана Малиновская же предупредила, что все чаще в больницу попадают молодые люди.