Врачи рассказали, как перенести коронавирус быстрее и легче

Врачи Роспотребнадзора рассказали, в каком случае пациенты переносят коронавирус легче, а само заболевание проходит быстрее. Все дело снова в средствах индивидуальной защиты и вовремя принятых мерах профилактики, передало слова специалистов РИА «Новости».

Если человек близко общался с больным COVID-19, но принял все меры предосторожности, то даже в случае заражения он встанет на ноги гораздо быстрее, и осложнений будет меньше. Для того, чтобы снизить риски, необходимо находиться в маске, а после контакта прополоскать горло и помыть лицо и руки — тогда в организм попадет меньше вируса.

«Если при контакте с инфицированным человек находился в маске, после контакта помыл руки, лицо, прополоскал горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого, то в организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее», — так объяснила этот процесс доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Другой врач Роспотребнадзора, терапевт Дарья Хавкина, рассказала о новом штамме коронавируса. По ее словам, на срок течения болезни он не повлиял, но осложнения стали проявляться быстрее.

Также специалисты напомнили, что хуже всего заболевание переносят пациенты старше 60 лет и все те, у кого есть хронические заболевания.