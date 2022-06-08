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    08 июня 2022, 14:53

    Коронавируные ограничения отменили в Нижегородской области

    Арина Бобкова

    Власти Нижегородской области приняли решение отменить масочный режим. Об этом сообщил «Царьград» со ссыклой на региональное правительство.

    При этом для сотрудников сферы здравоохранения, людей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими болезнями, ношение масок имеет рекомендательный характер.

    За май 2022 года в регионе выявили всего лишь 4033 случаев заболевания коронавирусом. При этом подобные показатели в 30 раз ниже, чем в феврале.