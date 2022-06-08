Коронавируные ограничения отменили в Нижегородской области

Власти Нижегородской области приняли решение отменить масочный режим. Об этом сообщил «Царьград» со ссыклой на региональное правительство.

При этом для сотрудников сферы здравоохранения, людей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими болезнями, ношение масок имеет рекомендательный характер.

За май 2022 года в регионе выявили всего лишь 4033 случаев заболевания коронавирусом. При этом подобные показатели в 30 раз ниже, чем в феврале.