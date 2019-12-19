Вспышку кори зафиксировали в Тюменской области

В Тюменской области зафиксировали вспышку кори. По словам представителей Роспотребнадзора, подтвержден 21 случай заболевания.

«Зарегистрирован 21 подтвержденный случай заболевания корью, на прошлой неделе диагноз был поставлен семи пациентам. К сожалению, у нас в регионе сформировалось несколько, так сказать, семейных очагов, то есть имеются родители, которые отказываются прививать своих детей и даже не открывают двери пришедшим к ним медикам», — рассказала ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По ее словам, попасть в некоторые квартиры удалось лишь в сопровождении сотрудников полиции. В таких семьях корью заболели не только дети, но и их родители, которые теперь проходят лечение в инфекционной больнице.

Шарухо подчеркнула, что корь является опасным заболеванием. В связи с этим она рекомендовала жителям Тюменской области пройти вакцинацию.

Корь — вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Оно может привести к отиту, пневмонии, бронхиту и энцефалиту. Из-за ослабленного иммунитета инфекция может привести к смерти больного.