Здоровье 01 августа 2023, 13:40 Корь обнаружили у одного из сотрудников «Роснефти» в Москве Роспотребнадзор: корь подтвердилась у одного из сотрудников «Роснефти» в Москве Unsplash

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В Москве у одного из сотрудников ПАО «Роснефть» обнаружили корь. Из-за этого на предприятии проведут эпидемиологическую проверку, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, специалисты проведут проверку, осмотрят всех сотрудников, а также сделают вакцинацию тем, кто контактировал с заболевшим.

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«Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», — говорится в сообщении.

В конце мая МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори. Студентов отправили на дистанционное обучение. Из-за подобного случая заболевания студентов одного из корпусов Московского государственного университета (МГУ) перевели на удаленку.