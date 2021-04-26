Контроль за ношением масок и перчаток усилили в метрополитене Москвы

Контроль за использованием медицинских масок и перчаток усилили в метрополитене столицы. В городе с начала апреля выявили более 40 тысяч нарушений мер безопасности, примерно 70% из них — в подземке, сообщило радио «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

По информации специалистов, пассажиры часто снимают маски и перчатки после прохождения турникетов. «Мы продолжаем активные проверки на наземном транспорте, в метро, МЦК и МЦД», — заявил руководитель учреждения Владислав Султанов. Он напомнил, что важно соблюдать эпидемиологические правила не только на входе в транспорт, но и на протяжении всего пути. Как отметил Султанов, нужно беречь свое здоровье и здоровье других людей.