Здоровье 30 декабря 2022, 05:17 Контроль за БАДами захотели ужесточить в России Сенатор Круглый: необходимо усилить контроль над производством БАДов Unsplash

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Сенаторы в весеннюю сессию планируют разработать законопроект, который защитит права покупателей биологически активных добавок (БАД). Об этом «Паламентской газете» сообщил член Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый.

По его словам, на рынке много разнообразных добавок. Россияне часто принимают БАДы за лекарства, но они относятся к пищевым продуктам. Настоящие медицинские препараты производят в соответствии со стандартами GMP, они проходят клинические исследования, чего нельзя сказать про БАД.

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«Как производство добавок контролируют, как проверяют, содержатся ли в пищевых добавках именно те вещества, которые заявлены, и в какой концентрации — все эти вопросы мы сегодня изучаем», — отметил парламентарий.

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Круглый подчеркнул, что необходимо проверить рекламу таких препаратов. Часто создается впечатление, что биодобавка обладает лечебными свойствами. Производители указывают лишь ту информацию, которая выгодна для продвижения товара и повышения продаж.

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