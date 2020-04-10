Контактные линзы увеличивают риск заразиться коронавирусом — врачи
Турецкие врачи посоветовали отказаться от контактных линз, потому что они создают благоприятную среду для размножения бактерий, а коронавирус может передаваться через слизистую оболочку глаз. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на турецкое издание Sözcü.
Конъюнктивит может быть симптомом коронавируса. Для того, чтобы по-максимуму обезопасить себя от заражения, нужно носить не только маски и перчатки, но и очки вместо контактных линз. Также не стоит забывать регулярно их дезинфицировать.