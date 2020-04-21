Консультации 24/7. Специалисты МОНИКИ помогают медикам, которые лечат больных COVID-19

Кровати посреди аудитории в МОНИКИ — теперь обычное дело. Круглые сутки, 7 дней в неделю здесь работают и практически живут врачи, которые помогают своим коллегам. Тем, кто в борьбе с коронавирусом на передовой. В этот консультативный центр медики из инфекционных отделений отправляют истории болезней — и ждут совета специалистов.

«Дело в том, что тяжелые пневмонии протекают крайне тяжело и скоротечно и принимать решения нужно быстро. Так как их очень много и врачи не справляются на местах, посылают сюда их за советом к региональным специалистам», — рассказал старший научный сотрудник МОНИКИ Павел Макарчук.

Главная проблема сейчас — для лечения коронавируса нет единой и утвержденной схемы, поэтому и нужна помощь. По делу каждого зараженного собирается целый консилиум — примерно пять медиков на пациента. Если нужно, консультируют повторно. В сутки обрабатывают 50 заявок.

Источник фото: телеканал «360»

«Самые тяжелые случаи мы наблюдаем, когда пациенты длительное время находились дома и занимались самолечением, игнорировали симптомы, которые были, и не обращались за помощью», — говорит врач-координатор регионального консультативного центра ГБУЗ МОНИКИ Елена Утемова.

По такому же принципу в МОНИКИ теперь работает и центр «Второе мнение». Здесь и до пандемии консультировали коллег по вопросу лучевой диагностики, теперь в центре внимания — больные сразу с двумя диагнозами, например, рак и коронавирус. Самые сложные случаи, люди из группы риска. Здесь изучают уже не только анализы, но и снимки, заодно собирают базу для изучения. Несколько раз в неделю проводят телемост с коллегами из Москвы. Сравнивают картину заражения и вырабатывают тактику лечения.

Источник фото: телеканал «360»

«Есть уже опыт применения различных положений больного в постели, которые дают улучшение дыхательной функции, плюс важный момент, нужно ли переводить пациента на ИВЛ или не нужно», — объясняет директор МОНИКИ Дмитрий Семенов.

А еще здесь пытаются понять, какие нужны лекарства врачам, которые работают в зоне риска, каким должен быть профилактический препарат. Сейчас, говорят специалисты, нужно не только отбивать атаку, но и успевать анализировать каждый случай, чтобы максимально понять вирус.