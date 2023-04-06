Здоровье 06 апреля 2023, 17:19 Консультативно-диагностический центр откроют на юго-западе Москвы

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Новый консультативно-диагностический центр с поликлиникой откроют на базе городской клинической больницы №64 на юго-западе столицы. Об этом ИА НСН рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В настоящее время рабочие отчитались о том, что работы на объекте закончены на 80%. Сейчас они занимаются благоустройством территории и отделкой.

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Сообщается, что внутри центра разместят зоны лучевой диагностики, аптеку, профилактическое отделение, зону функциональной диагностики и эндоскопии. Кроме того, планом предусмотрено наличие дневного стационара, реабилитационной зоны и службы патронажа.

Рафик Загрутдинов добавил, что в центре обустроят комфортные зоны для ожидания. Там установят кондиционеры, телевизоры, диваны и кресла.

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