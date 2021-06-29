Российская конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию населения, сообщил РИА Новости юрист Дмитрий Липин.

Он напомнил, что права человека — в приоритете, но по Конституции власти имеют право ограничить некоторые права граждан, если они могут поставить под угрозу конституционный строй, основы нравственности, здоровья, а также права и законные интересы других лиц.

Также правительство имеет право защитить обеспечивать оборону и безопасность государства.

«Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом права именно человека, а не общества или группы лиц, имеют приоритетное значение», — сказал специалист.

Однако коронавирус несет опасность для здоровья всех россиян. В условиях пандеии можно фактически обязать всех к совершению каких-либо действий, в том числе прививке, отметил Липин. Впрочем, сделать это можно, только приняв специальный федеральный закон, а не подзаконными актами и различного рода распоряжениями.

До 23 миллионов человек увеличилось число россиян, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом накануне заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.