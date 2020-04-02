Конюхов пережидает карантин в Тульской области

Режим самоизоляции путешественник проводит в Тульской области. Он пишет новую книгу «Мой путь к мысу Горн». В ней Конюхов рассказывает о своем переходе через южную часть Тихого океана на весельной лодке.

Путешественник призвал всех оставаться дома.

«Надо набраться терпения и переждать это испытание… Мы все в одной лодке, и каждый из нас может повлиять на ситуацию», — заявил он.