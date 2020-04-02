Конюхов пережидает карантин в Тульской области
Федор Конюхов, знаменитый путешественник, рассказал в своем Instagram, что «переждет это испытание» дома, в Тульской области. Так он прокомментировал коронавирус. Все свои экспедиции он поставил на паузу. Об этом написал «Царьград».
Режим самоизоляции путешественник проводит в Тульской области. Он пишет новую книгу «Мой путь к мысу Горн». В ней Конюхов рассказывает о своем переходе через южную часть Тихого океана на весельной лодке.
Путешественник призвал всех оставаться дома.
«Надо набраться терпения и переждать это испытание… Мы все в одной лодке, и каждый из нас может повлиять на ситуацию», — заявил он.