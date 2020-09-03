Конгрессы и выставки снова разрешили проводить в Москве

«С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», — сказано в сообщении.

В Москве с 5 сентября начнется вакцинация против коронавирусоной инфекцией. Вакцину от коронавируса Sputnik V доставят в медицинские учреждения Москвы в ближайшие дни. Перед тем как сделать прививку нужно пройти скрининг и сдать анализы.