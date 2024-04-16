Здоровье 16 апреля 2024, 14:32 Кондитер Романова: самым полезным считается горький шоколад из-за наибольшего содержания какао

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Классический темный шоколад включает в себя тертое какао и масло какао, а при производстве молочного или белого шоколада производители кладут сухое молоко, сахар или сахарозаменитель. Самым полезным считается горький шоколад благодаря наибольшему количеству какао в составе, рассказала Life кондитер Марина Романова.

Например, в таком продукте содержание какао превышает 70%, в темном — не менее 50%, а в молочном — не менее 40%. По словам Романовой, людям, которые не употребляют какао, можно смело есть кэроб.

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«Если же речь идет о любимом многими напитке, стоит обратить внимание на кэроб — порошок из плодов рожкового дерева», — сказала эксперт.

Читая информацию на этикетке, обращайте внимание на то, чтобы в шоколаде не было соевых продуктов, искусственных ароматизаторов и красителей, пальмового масла.