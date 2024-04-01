Здоровье 01 апреля 2024, 11:31 Кондитер Романова призвала избегать шоколада с искусственными ароматизаторами и красителями

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Основатель кондитерского дома M&N Pastry Марина Романова в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что на российском рынке уже сейчас преобладает шоколад с низким содержанием натурального какао. Повышение цен на какао-бобы для большинства потребителей — не новость.

По словам эксперта, в молочный и белый шоколад, в отличие от горького, сейчас активно кладут синтетические добавки, которые могут существенно снизить качество продукта, написал сайт Ura.ru.

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Романова призвала покупателей избегать шоколада, в составе которого есть искусственные ароматизаторы, красители, консерванты и эмульгаторы. Все вышеперечисленные ингредиенты указывают на низкое качество продукта.