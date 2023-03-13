Здоровье 13 марта 2023, 23:29 Кондитер Дюран рассказал о полезной альтернативе пшеничной муки Кондитер Дюран посоветовал использовать рисовую муку вместо пшеничной

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Рисовая мука является крайне полезной для здоровья. Ей можно заменить стандартную пшеничную муку. Такой информацией поделился кондитер и специалист по правильному питанию Дмитрий Дюран, сообщил Life.

По словам кондитера, рисовая мука не содержит глютен. Она может быть особенно полезна для людей с целиакией, или чувствительностью к этому растительному белку. Кроме того, продукт обладает низким гликемическим индексом.

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Полезной специалист назвал и овсяную муку. Она содержит комплекс витаминов В, железо и магний, написал RT.

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