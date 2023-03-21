Здоровье 21 марта 2023, 18:05 Кондитер Дюран рассказал, как «правильные» десерты могут навредить фигуре piqsels

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Многие люди во время диеты не в силах полностью отказаться от употребления сладких продуктов — они заменяют их так называемыми ПП-десертами. О том, как такие якобы правильные сладости могут навредить фигуре, рассказал кондитер, специалист по правильному питанию Дмитрий Дюран в беседе с Life.

По словам эксперта, в составе таких десертов могут содержаться вредные трансжиры, спред и маргарин, которые будут препятствовать эффективному похудению. Также недобросовестные производители могут добавлять в них ароматизаторы, концентраты и большое количество сахара.

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Кондитер порекомендовал внимательно ознакомиться с составом таких десертов и сроком их годности сладостей — натуральный продукт не может храниться долго.

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