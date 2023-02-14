Здоровье 14 февраля 2023, 15:16 Комздрав рассказал о самых распространенных психических заболеваниях петербуржцев

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Петербуржцы часто страдают шизофренией, галлюцинациями, аутизмом, обсессивно-компульсивным расстройством и фобиями. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению города.

«Среди заболеваний наиболее распространены органические расстройства, к которым относятся психотические и непсихотические, в том числе деменции», — пояснили в пресс-службе комздрава.

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Петербуржцы страдают также и непсихотическими расстройствами — дебильностью, имбецильностью, идиотией, маниакально-депрессивным синдромом и другими заболеваниями. Всего на учете в диспансере состоят 67,3 тысячи жителей Северной столицы, 14,3 тысячи из которых — подростки.

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