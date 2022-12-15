Здоровье 15 декабря 2022, 17:17 Комздрав Петербурга дал рекомендации по лечению гриппа Комздрав Петербурга: при заболевании гриппом следует оставаться дома

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал, как распознать грипп и чем его лечить. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Самыми частыми симптомами являются жар, озноб, усталость, насморк или заложенность носа. Также для гриппа характерны кашель, боль в мышцах и суставах.

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Самое главное в лечении этой инфекции — оставаться дома и соблюдать постельный режим. Также важно вызвать врача, а не заниматься самолечением. Вспомогательным средством является обильное питье. Например, вода, морс или горячий чай.

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