15 декабря 2022, 17:17
Комздрав Петербурга дал рекомендации по лечению гриппа
Комздрав Петербурга: при заболевании гриппом следует оставаться дома
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал, как распознать грипп и чем его лечить. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Самыми частыми симптомами являются жар, озноб, усталость, насморк или заложенность носа. Также для гриппа характерны кашель, боль в мышцах и суставах.
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Самое главное в лечении этой инфекции — оставаться дома и соблюдать постельный режим. Также важно вызвать врача, а не заниматься самолечением. Вспомогательным средством является обильное питье. Например, вода, морс или горячий чай.
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Грипп
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