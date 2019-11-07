Кому нельзя есть хурму? Отвечают диетологи

Диетолог, фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль обратила внимание на большое количество витаминов и микроэлементов, содержащихся в хурме. Они ценны именно осенью, поскольку защищают организм от различных инфекций и поддерживают нервную систему и иммунитет.

Фрукт особенно полезен для людей страдающих анемией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и расстройствами желудочно-кишечного тракта. Хурма обладает мочегонным эффектом, поэтому людям с камнеобразованием в почках следует воздержаться от употребления этого фрукта.

В свою очередь нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова заметила, что людям с сахарным диабетом можно есть хурму, но не больше одного плода в сутки, поскольку она достаточно сладкая.

«Газета.ru» уточнила, что здоровые люди могут съедать в день по две-три штуки, но не больше. В противном случае вероятен сильный выброс инсулина.