Диетолог Плещева рассказала, кому не стоит есть редис

Некоторым людям не стоит употреблять редис, так как в нем содержатся вещества, которые раздражают слизистую желудка и повышают уровень мочевой кислоты в организме. Таким мнением поделилась врач-диетолог Анастасия Плещева. Об этом сообщила «Москва 24».

Медик пояснила, что не стоит употреблять редис людям, которые страдают от падагры. Также не стоит употреблять ее во время беременности, потому что этот продукт повышает уровень мочевой кислоты. Также стоит сократить количество редиса при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, передала «Газета.Ru».

«В целом редиску желательно не употреблять на голодный желудок. Еще лучше есть ее со сметаной или маслом, которые смягчат агрессивное воздействие на слизистую», — отметила врач.