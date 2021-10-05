«Компливит» оказался эффективным при ковиде. Он помогает при тяжелых формах заболевания

Ученые Никосии подтвердили пользу липоевой кислоты, которая входит в состав «Компливита». В осенний период, когда у многих ослаблен иммунитет, прием витаминов поможет защитить организм от коронавируса.

Исследователи из Турецкой Республики Северного Кипра подтвердили потенциальную пользу липоевой кислоты при лечении ковида. Именно это вещество входит в состав российского витаминно-минерального комплекса «Компливит».

Количество заболевших ковидом во всем мире превысило 235 миллионов человек, почти пять миллионов умерли. Китаю и странам Юго-Восточной Азии удалось сдержать эпидемию, но в Европе и других государствах ситуация обстоит иначе. США, Великобритания, Франция, Израиль и Россия все еще лидируют по числу заболевших COVID-19, несмотря на кампанию по вакцинации.

Страны с высоким уровнем медицины тратят огромные средства на исследования и научные разработки для остановки пандемии коронавируса. Во всем мире медики и исследователи изучают уже существующие препараты в попытке узнать их эффективность против коронавирусной инфекции. Они работают над созданием новых лекарств от ковида, а также схем профилактики, лечения и дальнейшего восстановления после болезни.

Эффективный компонент

Исследователи на кафедре фармакологии стоматологического факультета Ближневосточного университета Никосии подтвердили пользу отечественных витаминов «Компливит». Серкан Сайнер, Недиме Серакинчи и Ахмет Озер Шехирли изучили положительные иммуномодулирующие свойства липоевой кислоты в составе препарата. Статья опубликована на портале Researchgate.

Ученые узнали, что альфа-липоевая кислота в составе витаминов оказывает противовоспалительное действие и обладает антиоксидантными свойствами. Она также модулирует иммунную систему и регулирует активацию Т-клеток. Кислота подавляет белковый комплекс NF-κB, который контролирует иммунный ответ. Именно поэтому альфа-липоевая кислота, по-научному молекула липоата, может помочь при лечении цитокинового шторма, который возникает при тяжелом течении ковида.

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Исследователи из Никосии предлагают использовать альфа-липоевую кислоту как иммуномодулятор. Лечение, при котором сочетаются противовирусные препараты и витамины «Компливит», может оказаться более эффективным, поскольку побочные действия сильнодействующих противовирусных препаратов будут ниже.

Выяснилось, что «Компливит» может упростить прогноз протекания болезни. Это связано с тем, что кислота уменьшает активность мультимолекулярного комплекса ферментов НАДФН-оксидазы. В результате снижается проявление цитокинов, свободных радикалов кислорода, а значит, уменьшается степень повреждения тканей. В итоге подавляется размножение вируса и уменьшается воспаление.

Витамины идут на пользу

Пользу витаминов подтверждают не только исследования ученых из Никосии. Их индийские коллеги из Центра биотехнологии Дели доказали эффективность витамина B12 при респираторных заболеваниях. Доктора Навин Нараянан и Дипак Наир при помощи компьютерного моделирования показали, что компонент подавляет фермент в геноме вируса, который отвечает за его копирование. В «Компливите» как раз содержится необходимая норма этого витамина.

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Российские исследователи из Института фармакоинформатики РАН и МГУ Ломоносова проанализировали при помощи искусственного интеллекта более 17 тысяч научных публикаций, посвященных разным видам коронавирусов. Они пришли к выводу, что большое количество цинка, витаминов C, E и A, которые содержатся в «Компливите», помогает организму быть более устойчивым к коронавирусу.

«Компливит» является лекарственным средством, в отличие от других поливитаминов, которые считаются БАД. В его составе есть не только витамины и минералы, но и активные компоненты, например противоокислительный биофлавоноид-рутин и липоевая кислота.

Витаминные комплексы и отдельные элементы могут эффективно противодействовать коронавирусу. Ученые продолжают находить их полезные свойства, которые либо подавляют вирус, либо помогают организму противостоять симптомам ковида. В холодный осенний период в преддверии четвертой волны коронавируса «Компливит» поможет защитить организм.