Увлечение компьютерными играми не приводит к проявлению агрессии в реальном мире. С таким заявлением выступили детские психологи, сообщил Life.

«Прямой связи между компьютерными играми и детской агрессией нет, и однозначно утверждать, что игры вызывают эту агрессию, нельзя», — сказал детский психолог Александр Покрышкин.

Напротив, если ребенок много времени тратит на игры на смартфоне или компьютере, он столкнулся с проблемами в жизни и пытается спрятаться от них в виртуальном мире, заявил специалист.

Научные исследования, которые проводились в США и России, тоже подтверждают отсутствие прямой взаимосвязи между агрессией в реальности и увлечением компьютерными играми. В 2015 году Американская ассоциация психологов изучала связь между насильственными преступлениями и продажами видеоигр. Оказалось, что те, кто ищет в интернете информацию о новых релизах видеоигр, не интересуются покупкой оружия.

«Было бы слишком примитивно и просто говорить о том, что жестокие компьютерные игры сигнализируют об агрессии ребенка. Я считаю, что проблема гораздо более серьезная и ее нужно рассматривать не столь однобоко и примитивно», — заявила директор Центра психолого-педагогической поддержки семьи «Нелишние дети», детский клинический психолог Елена Морозова.

Ребенок всегда должен находиться в здоровом обществе — в семье и в школе, добавила специалист.

По словам психолога, часто именно в учебном заведении состояние ребенка усугубляется, особенно в подростковом возрасте. В это время он чувствует свою несостоятельность, ненужность и бесперспективность. По этим причинам стоит серьезно думать и говорить об этом.