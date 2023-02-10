Здоровье 10 февраля 2023, 11:13 Компанию Илона Маска обвинили в распространении герпеса и стафилококка Reuters: компанию Neuralink Илона Маска обвинили в распространении патогенов

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Минтранс США начал расследование против компании Neuralink, которая принадлежит Илону Маску и специализируется на имплантах. Ее обвинили в распространении стафилококка и вируса герпеса, рассказало агентство Reuters.

Некоммерческая организация «Комитет врачей ответственной медицины» пожаловалась министру транспорта Питу Буттеджаджу на то, что компания не упаковала, как следует, извлеченные из мозга обезьян импланты и перевезла их с нарушениями. Из-за этого биоматериал мог передавать нечувствительный к антибиотикам стафилококк и вирус герпеса. Заявители приложили доказательства — документы и письма.

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Представитель Минтранса заявил, что началось расследование, и специалисты подошли к нему очень серьезно — работники и население могли пострадать от потенциально опасных патогенов. Neuralink проверят на соблюдение федеральных норм транспортировки имплантов.

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Против компании Илона Маска ведут еще одно дело — об экспериментах, во время которых погибли 1500 животных. Neuralink прославилась созданием гибких нитей для подключения мозга парализованных людей к компьютеру и чипов для восстановления зрения, слуха или подвижности.