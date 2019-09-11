Healthy food закрыла производство

Сеть Healthy Food после массовых отравлений в Москве закрыла собственное производство. Теперь компания работает в новом формате — как агрегатор ЗОЖ-продуктов. Ранее ее продукцией отравились почти сто человек.

Сообщения о массовых отравлениях продуктами, купленными в вендинговых автоматах Healthy Food, начали поступать С 11 июля 2019 года. После этих сообщений Роспотребнадзор организовал строгую проверку производства компании. В результате были выявлены многочисленные нарушения.

«Санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное, часть оборудования ржавое, используемое холодильное оборудование в неисправном состоянии, температурный режим хранения продукции не соблюдается. Набор производственных помещений не соответствует объему выпускаемой продукции; не соблюдается поточность технологических процессов», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что в цехе, который они проверяли, делали салаты, бутерброды, кремовую кондитерку, первые и вторые горячие блюда, десерты, напитки, соусы. К слову, среди соусов был тар-тар, в рецептуру которого входит сырое яйцо.

В холодильниках продукты также хранились с множественными нарушениями. Сырые и готовые блюда лежали рядом. Мытые и грязные овощи мирно соседствовали в камерах, на части сырья не было маркировки, не были указаны сроки годности. Кроме того, у работников цеха был выявлен возбудитель сальмонеллеза.

«В настоящее время цех по производству „Хэлфи Фуд Продакшен“ закрыт, сеть Healthy Food работает по модели агрегатора ЗОЖ-продуктов. Вся продукция, представленная в сети, поставляется от внешних производителей, согласованных с Роспотребнадзором», — сообщили в компании.