Компания «Главстрой» создаст поликлинику в московском ЖК «Береговой»

Современная поликлиника появится в жилом квартале на Москве-реке «Береговой». Он находится в столичном районе Филевский парк. Медицинский центр создаст компания «Главстрой».

Врачи смогут принимать 250 пациентов в смену. Поликлиника будет представлять собой шестиэтажный комплекс с гостевым и подземным паркингами.

Здесь установят современную технику. Посетителям предложат востребованный набор медицинских и оздоровительных услуг.

В основу проекта строительства комплекса легла концепция, которая подразумевает светлые и просторные кабинеты, холлы.

Уникальность поликлиники

Изюминкой учреждения будет физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и спа-центром, а также тренажерный зал с необходимым оборудованием для спортивных занятий и оздоровительной гимнастики.

Такой ФОК будет рассчитан не более чем на тысячу посещений в смену. В нем смогут проводить групповые и индивидуальные занятия, лечебную и восстановительную физкультуру, тренировки в бассейне и выполнять большой набор спа-процедур.

Прилегающая территория

Вблизи поликлиники появится парковый комплекс. Жители «Берегового» смогут прогуливаться там и по набережной Москвы-реки, которую тоже благоустроят вдоль домов.

В рамках второго этапа создания «Берегового» планируют построить три жилых дома, состоящих из 30 секций переменной этажности, подземные паркинги, социальные объекты, создать парк и коммерческую инфраструктуру на первых этажах.

Предусмотрят две школы на 1,1 тысячи и 650 мест. На их территориях появятся спортивные площадки, уличные тренажеры, места для занятий на свежем воздухе и навесы для отдыха.

Создадут и три встроенных детских сада на 300 мест. В результате появится обособленная зона с игровыми площадками, самостоятельными входами и выходами, не пересекающимися с предназначенными для жильцов комплекса.

Авторы проекта жилого комплекса «Береговой» стремятся сформировать разнообразную и уютную атмосферу, подходящую для разных людей, их активного отдыха и занятий спортом.