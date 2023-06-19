Здоровье 19 июня 2023, 15:33 Комнаты профессионального роста для врачей создали в московских поликлиниках Заммэра Москвы Ракова: пять поликлиник создали комнаты профессионального роста для врачей Сайт мэра и правительства Москвы

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Специальные комнаты для профессионального развития медиков создали в пяти детских поликлиниках на месте бывших картохранилищ, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В кабинетах установят компьютеры с доступом к научным базам и профессиональной литературе.

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Пространство для комнат профессионального роста появилось благодаря переходу на электронные медкарты.

В новый роботизированный архив мы переместили уже более 800 тысяч бумажных медкарт. То есть мы освобождаем огромные площади картохранилищ в поликлиниках, в сумме около 10 тысяч квадратных метров. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

По ее словам, еще 60 таких комнат появятся до конца года. В учреждениях, которые отремонтируют в ближайшее время, они были предусмотрены на стадии проектирования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Даниловском районе филиал детской поликлиники после реконструкции.