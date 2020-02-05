Комментатор Розанов рассказал, как борется с раком

Спортивный комментатор Юрий Розанов, которого многие называют «последним живым классиком русского спортивного ТВ», рассказал, что собирался лечить инсульт, но медики нашли метастазы в голове. Он впервые публично рассказал о том, как борется с онкологическим заболеванием.

В интервью изданию Sports.ru он сообщил, что в январе минувшего года почувствовал себя плохо.

«Какие-то инсультные вещи: рот не открылся, пол-лица провалилось, паник-аттак и потеря сознания на пять минут. Слава Богу, рядом была супруга, и скорая моментально появилась», — поделился он.

Затем в своем Telegram-канале сообщил подписчикам, что хочет ехать в Корею на обследование. Выяснилось, что диагноз гораздо серьезнее, были найдены в голове метастазы.

Розанов заявил, что почему-то был совершенно спокоен. Он считает, что не поддался панике из-за жены.

«Когда объявили диагноз, подумал: сегодня ведь не умру, чего волноваться? Это очень помогло. Господь подарил мне 30 лет рядом с любимой женщиной — чего еще можно просить?» — вспомнил он.

Весной 2019 года Розанов прекратил комментировать матчи, так как проходил агрессивное лечение. Он считает, что излечение начинается в голове. Надо изгнать «эту муть», и радоваться каждому дню. Комментатор признал, что, разумеется, волнуется по поводу своего здоровья, но на нем не зацикливается. По его мнению, в постоянном беспокойстве «есть какая-то гадость».

Лечение дало результат, и 18 ноября 2019 года Розанов вернулся к работе. Но последние 15 минут матча дались ему нелегко, он сильно устал.

Через две недели Юрию Розанову надо будет пройти МРТ, чтобы определить прогресс лечения.

Он заявил, что не особенно переживает. Комментатор считает, что надо радоваться каждому дню, но не как последнему.

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