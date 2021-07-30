Комбинация вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» не вызвала серьезных побочек

Серьезных побочных эффектов при комбинированном использовании вакцин против коронавируса компании AstraZeneca и «Спутник Лайт» не выявили. Клинические исследования продолжаются, первые данные по иммуногенности комбинации опубликуют в августе.

Исследования безопасности и способности при комбинации двух вакцин вызывать иммунный ответ начались в Азербайджане в феврале этого года, в них принимают участие 50 добровольцев. Их количество будет увеличено. Об этом сообщили РИА «Новости» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации», — сообщили в организации.

Первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» Азербайджан планирует опубликовать в августе. При этом в РФПИ отметили, что клинические исследования комбинированной прививки двумя вакцинами ведется сразу в нескольких странах. Вакцинацию добровольцев уже проводят в Объединенных Арабских Эмиратах, Россия и Белоруссия также получили одобрение регуляторов.